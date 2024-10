Juve, risoluzione del contratto per un nome eccellente: è finita (Di mercoledì 16 ottobre 2024) La Juventus sta pensando alla risoluzione del contratto per un nome eccellente della propria rosa: potrebbe essere l’unica soluzione I bianconeri devono trovare una soluzione per liberarsi di un ingaggio davvero pesantissimo. Giuntoli sta studiando la soluzione migliore e sta prendendo piede una scelta in stile Szczesny, che ha lasciato il club con una rescissione. La Juventus taglia un big (SerieAnews – ANSA) La scorsa estate la Juventus ha fatto una bella pulizia all’interno della propria rosa. I bianconeri hanno deciso di sacrificare anche dei giovani di prospettiva, come Iling e Barrenechea, che sono finiti all’Aston Villa per l’operazione Douglas Luiz, o Soulé che è andato alla Roma per quasi 30 milioni di euro. A livello di ingaggi è stato tagliato anche quello di Szczesny, prima ritiratosi dal calcio e poi convinto dal Barcellona a continuare. Serieanews.com - Juve, risoluzione del contratto per un nome eccellente: è finita Leggi tutta la notizia su Serieanews.com (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Lantus sta pensando alladelper undella propria rosa: potrebbe essere l’unica soluzione I bianconeri devono trovare una soluzione per liberarsi di un ingaggio davvero pesantissimo. Giuntoli sta studiando la soluzione migliore e sta prendendo piede una scelta in stile Szczesny, che ha lasciato il club con una rescissione. Lantus taglia un big (SerieAnews – ANSA) La scorsa estate lantus ha fatto una bella pulizia all’interno della propria rosa. I bianconeri hanno deciso di sacrificare anche dei giovani di prospettiva, come Iling e Barrenechea, che sono finiti all’Aston Villa per l’operazione Douglas Luiz, o Soulé che è andato alla Roma per quasi 30 milioni di euro. A livello di ingaggi è stato tagliato anche quello di Szczesny, prima ritiratosi dal calcio e poi convinto dal Barcellona a continuare.

