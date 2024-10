Screenworld.it - Football Manager 2024, i migliori giovani attaccanti

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) Finisce con questa guida per, almeno su questo fronte, la nostra lista lunghissima di consigli per gli acquisti per quanto riguarda lepromesse del nuovo capitolo di Sports Interactive. Dopo aver visto iitaliani, portieri, difensori e centrocampisti, adesso tocca al settore di rifinitura, quello degli. Chiaramente andremo a inserire nella lista punte,completi, di supporto e trequartisti, insomma tutti quei giocatori che nell’area avversaria si prefissano come finalizzatori eccelsi. Come sempre prenderemo in considerazioni tutti queida coccolare e far crescere, come stelle già consolidate per il loro talento. Ecco di seguito i nostri consigli elencati dal nome, la loro età tra parentesi e la squadra dove li troverete al primo avvio del gioco.