Ex tronista: “Ho fatto il provino con Signorini, sono pronta a entrare al Grande Fratello” (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giulia Cavaglià è un’ex tronista di Uomini & Donne che un paio di anni fa è stata a un passo dall’entrare nella Casa del Grande Fratello. E ora, qualora glielo richiedessero, direbbe di nuovo di sì. “Io la varcherei subito la porta rossa. Ho fatto i casting direttamente con Alfonso Signorini l’anno di Sophie e Basciano” – ha dichiarato a ComingSoon – “Ho fatto la quarantena e il settimo giorno mi hanno comunicato che non sarei entrata. Forse volevano delle dinamiche ben precise, che io non potevo dargli. È stata una bella botta. Mi piacerebbe davvero tanto entrare nella Casa, la vivrei come un’esperienza introspettiva. La nuova edizione la sto seguendo poco, ma non c’è una dinamica interessante. Servono delle personalità forti, un pò focose, tipo Soleil o Antonella Fiordelisi. Se non ci fosse stata Antonella, quell’edizione sarebbe stata noiosa da morire. Biccy.it - Ex tronista: “Ho fatto il provino con Signorini, sono pronta a entrare al Grande Fratello” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Giulia Cavaglià è un’exdi Uomini & Donne che un paio di anni fa è stata a un passo dall’nella Casa del. E ora, qualora glielo richiedessero, direbbe di nuovo di sì. “Io la varcherei subito la porta rossa. Hoi casting direttamente con Alfonsol’anno di Sophie e Basciano” – ha dichiarato a ComingSoon – “Hola quarantena e il settimo giorno mi hanno comunicato che non sarei entrata. Forse volevano delle dinamiche ben precise, che io non potevo dargli. È stata una bella botta. Mi piacerebbe davvero tantonella Casa, la vivrei come un’esperienza introspettiva. La nuova edizione la sto seguendo poco, ma non c’è una dinamica interessante. Servono delle personalità forti, un pò focose, tipo Soleil o Antonella Fiordelisi. Se non ci fosse stata Antonella, quell’edizione sarebbe stata noiosa da morire.

