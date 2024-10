Ilgiorno.it - "Educhiamo al rispetto e alla consapevolezza"

Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it

(Di mercoledì 16 ottobre 2024) "Quando una persona manca fisicamente, l’unico modo per farla rivivere è condividerla con gli altri". E così, nell’ambito dell’evento “Cara Giulia“, lunedì sera al Movie Planet di San Giuliano Gino Cecchettin ha condiviso con un folto pubblico emozioni e ricordi della figlia Giulia, studentessa 22enne di Vigonovo uccisa l’11 novembre 2023 dall’ex fidanzato Filippo Turetta. Anche per la sua efferatezza, quel femminicidio ha colpito profondamente l’immaginario collettivo e calcato per mesi le cronache. Ma l’atteggiamento di papà Cecchettin, che al rapporto con la figlia ha dedicato anche il libro “Cara Giulia“, è un esempio di non-violenza, di atteggiamenti positivi che stemperano il rancore. "Sono una persona razionale e ho capito che la rabbia mi avrebbe fatto più male che bene – ha spiegato –.