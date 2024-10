Cosa possono fare i genitori quando il figlio è vittima di bullismo: la parola all’esperto (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Se un bambino o un ragazzo denuncia o mostra i segni di continui atti di persecuzioni o violenza, madri e padri possono rivolgersi a professionisti e legali per tutelare la salute mentale e fisica dei figli. La scuola è però il teatro principale di episodi di questo genere, dunque è fondamentale aprire subito un canale con presidi e insegnanti per adottare misure tempestive, isolare il bullo e istituire un percorso di recupero. Lo ha spiegato a Fanpage.it l'avvocato Giampiero Fantozzi, esperto di casi di bullismo. Fanpage.it - Cosa possono fare i genitori quando il figlio è vittima di bullismo: la parola all’esperto Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Se un bambino o un ragazzo denuncia o mostra i segni di continui atti di persecuzioni o violenza, madri e padririvolgersi a professionisti e legali per tutelare la salute mentale e fisica dei figli. La scuola è però il teatro principale di episodi di questo genere, dunque è fondamentale aprire subito un canale con presidi e insegnanti per adottare misure tempestive, isolare il bullo e istituire un percorso di recupero. Lo ha spiegato a Fanpage.it l'avvocato Giampiero Fantozzi, esperto di casi di

