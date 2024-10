Como: ad Terrazzani vince il premio Sportmaster ’24 (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’amministratore delegato del Como Francesco Terrazzani vince il premio Sportmaster ’24. Il riconoscimento, assegnato ogni anno dal Master in Sport Management: Business, Communities, Territories dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, è andato all’AD dei lariani, squadra rivelazione della prima parte del campionato di Serie A. “Credo che le motivazioni che hanno portato all’assegnazione di questo riconoscimento riflettano ciò che abbiamo costruito con impegno e dedizione negli ultimi anni: un progetto sportivo solido, ma anche una realtà che valorizza il territorio e la comunità che ci circonda”, le parole di Terrazzani. Como: ad Terrazzani vince il premio Sportmaster ’24 SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) L’amministratore delegato delFrancescoil’24. Il riconoscimento, assegnato ogni anno dal Master in Sport Management: Business, Communities, Territories dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, è andato all’AD dei lariani, squadra rivelazione della prima parte del campionato di Serie A. “Credo che le motivazioni che hanno portato all’assegnazione di questo riconoscimento riflettano ciò che abbiamo costruito con impegno e dedizione negli ultimi anni: un progetto sportivo solido, ma anche una realtà che valorizza il territorio e la comunità che ci circonda”, le parole di: adil’24 SportFace.

