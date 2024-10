Atletica Endas Cesena. Si va avanti con Valdifiori (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Continuità e rinnovato entusiasmo all’Atletica Endas Cesena. Dall’assemblea dei soci, che si è svolta lunedì sera, è uscita la conferma della fiducia a Barbara Valdifiori, che è infatti stata rieletta alla presidenza della società. Il riconoscimento è un attestato di stima per il lavoro svolto finora, che ha visto la società crescere e consolidarsi sotto la sua guida. Valdifiori, che aveva raccolto il testimone da Nicoletta Tozzi, proseguirà dunque il suo impegno al timone dell’Atletica Endas Cesena, affiancata da una squadra affiatata e competente. E’ stato confermato anche il vicepresidente Andrea Ermini, apprezzato in particolare per il suo dinamismo e la sua visione innovativa, mentre a completare il consiglio direttivo ci sono Luca Casadei, Susanna Stacchiola e Sandro Suriani, figure di esperienza e passione pronte a dare il loro contributo. Ilrestodelcarlino.it - Atletica Endas Cesena. Si va avanti con Valdifiori Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 16 ottobre 2024) Continuità e rinnovato entusiasmo all’. Dall’assemblea dei soci, che si è svolta lunedì sera, è uscita la conferma della fiducia a Barbara, che è infatti stata rieletta alla presidenza della società. Il riconoscimento è un attestato di stima per il lavoro svolto finora, che ha visto la società crescere e consolidarsi sotto la sua guida., che aveva raccolto il testimone da Nicoletta Tozzi, proseguirà dunque il suo impegno al timone dell’, affiancata da una squadra affiatata e competente. E’ stato confermato anche il vicepresidente Andrea Ermini, apprezzato in particolare per il suo dinamismo e la sua visione innovativa, mentre a completare il consiglio direttivo ci sono Luca Casadei, Susanna Stacchiola e Sandro Suriani, figure di esperienza e passione pronte a dare il loro contributo.

Atletica Endas Cesena - confermata Barbara Valdifiori alla presidenza : rinnovato il consiglio direttivo - Continuità e rinnovato entusiasmo all'Atletica Endas Cesena. L'Assemblea dei Soci, riunitasi lunedì 14 ottobre, ha riconfermato la fiducia a Barbara Valdifiori alla presidenza della società. Un attestato di stima per il lavoro svolto finora, che ha visto la società crescere e consolidarsi sotto... (Cesenatoday.it)

Atletica Endas Cesena - un weekend di sfide per la società sportiva tra Bologna e Taranto - Il prossimo fine settimana si preannuncia cruciale per la nostra società sportiva, con due importanti appuntamenti all'orizzonte. Dopo vent’anni la squadra femminile assoluta parteciperà finalmente a una finale nazionale a squadre, una trasferta lunga e impegnativa che le porterà a Taranto. Le... (Cesenatoday.it)

Atletica Endas Cesena. Una storia lunga 55 anni - Venerdì sera il Club Ippodromo ha ospitato la festa dell’atletica Endas Cesena organizzata per celebrare i 55 anni della società. In effetti l’orizzonte è pieno di sfide per il sodalizio che in questi mesi sta raccogliendo il pieno di soddisfazioni sia tra i suoi giovani atleti che tra i gruppi senior, capaci di inanellare record e trofei anche a livello internazionale. (Ilrestodelcarlino.it)