Al Pacino svela il motivo per cui porta una cover di Shrek per il suo smartphone

La leggenda di Hollywood porta ancora fiero con se la sua cover del film d'animazione DreamWorks campione di incassi per una ragione che scalda il cuore Ebbene sì, Al Pacino è ancora il fiero portatore di una cover di Shrek per il suo smartphone con cui si è presentato a una recente intervista. In una clip condivisa da BBC News, durante la promozione del suo libro di memorie Sonny Boy, l'attore ha parlato della cover del suo iPhone, decorata con immagini varie dell'orco animato, star del franchise DreamWorks. "Di tutte le cose che Al Pacino potrebbe avere sulla cover del suo telefono, non mi aspettavo Shrek", ha detto il corrispondente della BBC Colin Paterson. "Chi si aspettava Shrek?". Pacino, 84 anni, ha risposto con una risata,

