"Voglio dire una cosa al collega". Meloni, il clamoroso assalto (imprevisto) a Piero De Luca | Video (Di martedì 15 ottobre 2024) "Voglio dire al collega Piero De Luca, che addirittura configurava il danno erariale, che secondo me si configura come danno erariale il fatto che un presidente di Regione spenda migliaia di euro dei soldi dei cittadini per comprare una pagina del quotidiano per dirsi solo quanto è bravo Quello secondo me è danno erariale, non il protocollo con l'Albania". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in sede di replica alla Camera in vista del Consiglio europeo rispondendo al parlamentare del Pd nonché figlio del governatore campano, Piero De Luca.Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

