The Sandbox | Guida Completa per guadagnare euro con le criptovalute

(Di martedì 15 ottobre 2024) Se siete alla ricerca di un modo per monetizzare giocando da casa, Theè l’opportunità perfetta per voi. Si tratta di una piattaforma virtuale basata su blockchain, dove potrete creare, giocare e. Questepossono poi essere convertite ine trasferite su una carta di credito, che potrete utilizzare per acquisti online o per prelevare denaro contante. Cos’è The? Theè un gioco basato su blockchain, sviluppato da Pixowl, che permette agli utenti di creare contenuti generati dagli utenti (UGC), giocare e socializzare in un mondo virtuale 3D. Utilizza i token SAND, una criptovaluta che può essere guadagnata all’interno del gioco, comprata, venduta e convertita ino altre valute.