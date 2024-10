Striscia di Gaza, 55 morti e 329 feriti nelle ultime 24h da Raid israeliani a Khan Younis, Nuseirat e Jabalia - VIDEO (Di martedì 15 ottobre 2024) Striscia di Gaza: secondo il ministero della Sanità nell’enclave palestinese, 55 morti e 329 feriti sono stati provocati nelle ultime 24h da Raid israeliani condotti a Khan Younis, Nuseirat e Jabalia. Il bilancio delle vittime odierne degli attacchi delle Idf nella Striscia è stato riferito dalle fo Ilgiornaleditalia.it - Striscia di Gaza, 55 morti e 329 feriti nelle ultime 24h da Raid israeliani a Khan Younis, Nuseirat e Jabalia - VIDEO Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024)di: secondo il ministero della Sanità nell’enclave palestinese, 55e 329sono stati provocati24h dacondotti a. Il bilancio delle vittime odierne degli attacchi delle Idf nellaè stato riferito dalle fo

