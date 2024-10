Rinnovo Camera di Commercio di Napoli: Il Consiglio di Stato esclude le associazioni “storiche” (Di martedì 15 ottobre 2024) Rinnovo Camera di Commercio di Napoli: Il Consiglio di Stato esclude le associazioni “storiche”. Fiola: “Avevamo ragione noi”. La sesta sezione del Consiglio di Stato, riunita in Camera di Consiglio il 3 ottobre (Presidente, Sergio De Felice, estensore Giovanni Pascuzzi), ha accolto i ricorsi della Camera di Commercio e di AICAST, contro la riammissione di 2anews.it - Rinnovo Camera di Commercio di Napoli: Il Consiglio di Stato esclude le associazioni “storiche” Leggi tutta la notizia su 2anews.it (Di martedì 15 ottobre 2024)didi: Ildile”. Fiola: “Avevamo ragione noi”. La sesta sezione deldi, riunita indiil 3 ottobre (Presidente, Sergio De Felice, estensore Giovanni Pascuzzi), ha accolto i ricorsi delladie di AICAST, contro la riammissione di

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

**Mafia : omicidio poliziotto Agostino - Giudici Corte Assise Palermo in camera di consiglio** - Secondo la procura generale, “Scotto ha eseguito materialmente l'omicidio come ci riferiscono concordemente Vito Lo Forte, Vito Galatolo e Oreste Pagano in base alle informazioni che gli stessi hanno appreso da fonti e in contesti diversi”. A portare avanti la battaglia per la verità, a distanza di 35 anni, sono le figlie Nunzia e Flora e i nipoti. (Liberoquotidiano.it)

Aicast su pronunciamento del TAR Campania sull’esito del voto Consiglio della Camera di Commercio di Napoli. - NAPOLI – Aicast (Associazione Provinciale Industriale, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo) – in merito alla sentenza del T. A. Campania n. 5199 pubblicata oggi relativa alla procedura di rinnovo del consiglio camerale della […]. R. Aicast (Associazione Industriale, Commercio, Artigianato, Servizi e Turismo) su pronunciamento del TAR Campania sull’esito del voto Consiglio della Camera di ... (2anews.it)

Rai - la Camera elegge il nuovo consiglio di amministrazione - La Camera ha eletto Federica Frangi e Roberto Natale componenti del Cda della Rai, ha annunciato il vicepresidente Giorgio Mulè in Aula al termine dello spoglio delle schede. Il Partito democratico ha deciso di non partecipare chiedendo che venga fatta al più presto la riforma della governance perché sia indipendente dai partiti: “Siamo coerenti con le cose che diciamo e non siamo disponibili a ... (Metropolitanmagazine.it)