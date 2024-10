Ilfattoquotidiano.it - “Mio figlio autistico senza sostegno alla scuola materna. E se fa del male a se stesso o agli altri bambini?” – Le denunce dei genitori

Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it

(Di martedì 15 ottobre 2024) Ore scoperte, solitudine e timori per la sicurezza in classe. Più di un mese dopo l’inizio dell’anno scolastico, le testimonianze delle famiglie di alunni e alunne con disabilità raccontano le difficoltà e gli ostacoli che sono costretti ad affrontare ogni giorno. Elisa, 10 anni, èassistenza durante le ore della mensa. Matias, 11, si presenta sempre in ritardo perché gli educatori sono troppo pochi e non possono andarlo a prendere prima. Antonio, studente di seconda elementare, “passa la maggior parte delle mattine in solutidine”. La prof didi Maria Teresa è in maternità e per ora non è stata assegnata una supplente. Diego ha 5 anni e disturbi dello spettro: non ha ancora un insegnante che lo segua personalmente e itemono per la sicurezza, la sua e quella degli