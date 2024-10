Milan, Calabria sentito come testimone nell’inchiesta sulle Curve di San Siro (Di martedì 15 ottobre 2024) Nella giornata di ieri il capitano del Milan, Davide Calabria, è stato sentito come testimone nell’ambito dell’inchiesta della Squadra mobile e coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra sulle Curve di San Siro. Un’operazione che nelle scorse settimane ha portato a ben 19 arresti, assestando un duro colpo ai vertici delle organizzazioni ultras sia interiste che Milaniste. Calabria è stato sentito perché, stando agli atti dell’indagine di Polizia e Guardia di Finanza, avrebbe incontrato in un bar di Cologno Monzese nel febbraio 2023 Luca Lucci. Quest’ultimo, capo degli ultras rossoneri, adesso si trova in carcere. Calabria ha spiegato di essere stato contattato da Lucci per parlare “dei problemi della squadra, di spogliatoio e di rendimento”, e avrebbero parlato di questi temi. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Nella giornata di ieri il capitano del, Davide, è statonell’ambito dell’inchiesta della Squadra mobile e coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombradi San. Un’operazione che nelle scorse settimane ha portato a ben 19 arresti, assestando un duro colpo ai vertici delle organizzazioni ultras sia interiste cheiste.è statoperché, stando agli atti dell’indagine di Polizia e Guardia di Finanza, avrebbe incontrato in un bar di Cologno Monzese nel febbraio 2023 Luca Lucci. Quest’ultimo, capo degli ultras rossoneri, adesso si trova in carcere.ha spiegato di essere stato contattato da Lucci per parlare “dei problemi della squadra, di spogliatoio e di rendimento”, e avrebbero parlato di questi temi.

