Lorenzo Serafini direttore creativo del brand Alberta Ferretti

(Di martedì 15 ottobre 2024) Milano, 15 ottobre 2024 - Il “tesoro” ce lo avevano già in casa da anni, uno stilista bravo e preparatissimo, persona molto per bene e di cultura contemporanea nel fashion, e allora ecco che oggi lo tirano fuori dal cappello del prestigiatore di stile e lo raccontano con gioia al mondo. E la gioia e la soddisfazione sono le stesse che provano i tanti che hanno sempre creduto nel talento diappena nominato dacomedelda lei fondato e lasciato dopo l'ultima sfilata donna a Milano. Dunque una nomina meritata e giudiziosa, perché questi per la moda non sono tempi di azzardi e di pazzie, e allorarappresenta la risposta giusta nel momento giusto, quando si devono fare collezioni per vestire la donna vere, piene di sentimento e di verità.