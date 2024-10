Lecce, un’assenza pesante per Gotti verso la Fiorentina: il report dell’allenamento (Di martedì 15 ottobre 2024) Il report dell’allenamento del Lecce che ha annunciato un’assenza pesante per Luca Gotti in vista della sfida di Serie A contro la Fiorentina Il Lecce, tramite un comunicato ufficiale, ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Kevin Bonifazi in vista della sfida di Serie A contro la Fiorentina. report ALLENAMENTO – «È ripreso nel pomeriggio Calcionews24.com - Lecce, un’assenza pesante per Gotti verso la Fiorentina: il report dell’allenamento Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di martedì 15 ottobre 2024) Ildelche ha annunciatoper Lucain vista della sfida di Serie A contro laIl, tramite un comunicato ufficiale, ha dato un aggiornamento sulle condizioni di Kevin Bonifazi in vista della sfida di Serie A contro laALLENAMENTO – «È ripreso nel pomeriggio

Inter - Lecce e un’assenza pesante. Fonseca : “se vinciamo siamo i migliori - se perdiamo siamo…” - Non so se possiamo usarlo domani. In futuro se abbiamo possibilità mi piacerebbe farlo, anche perché abbiamo tante partite. Il tecnico rossonero deve ancora valutare alcune cose anche se “adesso nella mia testa non ho questa preoccupazione di cambiare. Quando non siamo la squadra che penso possiamo essere è più difficile cambiare: stiamo cercando di essere questo tipo di squadra così poi quando ... (Calcioweb.eu)

Inter-Lecce - Gotti cambia per la rifinitura : un’assenza ormai certa - La novità è che domani, rispetto al solito, i giallorossi si sposteranno nel loro stadio per la seduta di rifinitura. IL REPORT – L’annuncio del Lecce: “La preparazione dei giallorossi, in vista del match di sabato con l’Inter, è proseguita nel pomeriggio sul campo dell’Acaya Golf Resort & SPA. (Inter-news.it)