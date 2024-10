Inchiesta sugli ultrà: Davide Calabria ascoltato dai pm (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo Javier Zanetti e Simone Inzaghi, oggi è stata la volta di Davide Calabria: il capitano del Milan è stato sentito ieri come testimone nell'Inchiesta milanese, condotta dalla Squadra mobile e coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra, sulle curve di San Siro che due settimane fa ha portato a 19 arresti, azzerando vertici e sodali ultrà della Nord interista e della Sud milanista. Stando agli atti dell'indagine di Polizia e Gdf, Calabria nel febbraio del 2023 avrebbe incontrato Luca Lucci, capo degli ultras rossoneri e ora in carcere, in un bar a Cologno Monzese. Ilgiorno.it - Inchiesta sugli ultrà: Davide Calabria ascoltato dai pm Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Dopo Javier Zanetti e Simone Inzaghi, oggi è stata la volta di: il capitano del Milan è stato sentito ieri come testimone nell'milanese, condotta dalla Squadra mobile e coordinata dai pm Paolo Storari e Sara Ombra, sulle curve di San Siro che due settimane fa ha portato a 19 arresti, azzerando vertici e sodalidella Nord interista e della Sud milanista. Stando agli atti dell'indagine di Polizia e Gdf,nel febbraio del 2023 avrebbe incontrato Luca Lucci, capo degli ultras rossoneri e ora in carcere, in un bar a Cologno Monzese.

