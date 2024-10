Grande Fratello 2024, eliminato e nominati di lunedì 14 ottobre. Il segreto di Enzo Paolo Turchi (Di martedì 15 ottobre 2024) Confessioni, polemiche, presunti amori, un’eliminazione e nuove nomination: c’è stato un po’ di tutto nella puntata del Grande Fratello di lunedì 14 ottobre. Le pagelle della puntata In nomination dalla passata settimana erano finiti in sei: Amanda Lecciso, Helena Prestes, Tommaso Franchi, Michael Castorino, Clayton Norcross e Yulia Naomi Bruschi. A dover lasciare la casa del Grande Fratello è stato Michael Castorino. Si comincia parlando della liaison fra Yulia Naomi Bruschi e Luca Giglioli detto Giglio. “Yulia, tu hai paura di ferire qualcuno fuori dalla Casa?” chiede Alfonso Signorini. “Diciamo che ho paura di ferire me stessa” risponde lei. Perfetto, la relazione della ragazza fuori dalla casa del Grande Fratello non esiste. Altro giro, altra pseudocoppia: quella che vede al centro del dibattito LorEnzo Spolverato ed Helena Prestes. Quotidiano.net - Grande Fratello 2024, eliminato e nominati di lunedì 14 ottobre. Il segreto di Enzo Paolo Turchi Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di martedì 15 ottobre 2024) Confessioni, polemiche, presunti amori, un’eliminazione e nuoveon: c’è stato un po’ di tutto nella puntata deldi14. Le pagelle della puntata Inon dalla passata settimana erano finiti in sei: Amanda Lecciso, Helena Prestes, Tommaso Franchi, Michael Castorino, Clayton Norcross e Yulia Naomi Bruschi. A dover lasciare la casa delè stato Michael Castorino. Si comincia parlando della liaison fra Yulia Naomi Bruschi e Luca Giglioli detto Giglio. “Yulia, tu hai paura di ferire qualcuno fuori dalla Casa?” chiede Alfonso Signorini. “Diciamo che ho paura di ferire me stessa” risponde lei. Perfetto, la relazione della ragazza fuori dalla casa delnon esiste. Altro giro, altra pseudocoppia: quella che vede al centro del dibattito LorSpolverato ed Helena Prestes.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Grande Fratello - il “segreto” di Enzo Paolo Turchi e il confronto con Carmen Russo - Turchi ha ammesso di essere infastidito dai suoi atteggiamenti, come potrebbe esserlo un qualsiasi marito. Il 75enne ha confessato di avere dei dubbi sulla relazione con Carmen, a parer suo, la gieffina si è allontanata da lui da quando è entrata nella casa: “L’ho vista più fredda, distaccata. Dopo, Alfonso Signorini ha chiesto a Carmen Russo di recarsi nella Mystery per farle sentire le ... (Dailyshowmagazine.com)

Grande Fratello - lacrime in studio : la sorpresa per Ilaria di ‘Non è la Rai’ - Durante la puntata del Grande Fratello andata in onda oggi, 14 ottobre, il conduttore televisivo ha chiesto alle tre concorrenti di allontanarsi dal resto della casa per […]. Alfonso Signorini ha regalato a Ilaria un momento che ha commosso i telespettatori Alfonso Signorini ha fatto un grande regalo a Ilaria Galassi di "Non è la Rai". (Sbircialanotizia.it)

Grande Fratello - chi è stato eliminato nella puntata del 14 ottobre 2024 - Andiamo a scoprire chi è stato eliminato nella puntata del Grande Fratello di lunedì 14 ottobre 2024. Il risultato del televoto L'articolo Grande Fratello, chi è stato eliminato nella puntata del 14 ottobre 2024 proviene da Novella 2000. . (Novella2000.it)