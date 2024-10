Giugliano, sequestrata maxi-discarica da 2300 metri quadri con tanto di autocompattatori (Di martedì 15 ottobre 2024) Un centro di raccolta e stoccaggio di rifiuti fuorilegge scoperto dagli uomini della Polizia Municipale di Giugliano guidati dal vicecomandante capitano Salvatore Borgese in via Domiziana, al confine con Pozzuoli. Denunciato un 57enne, L.D.P., già noto alle forze dell’ordine. Giugliano, scoperta maxi-discarica da 2300 metri quadri con tanto di autocompattatori Nel corso di un controllo L'articolo Giugliano, sequestrata maxi-discarica da 2300 metri quadri con tanto di autocompattatori Teleclubitalia. Teleclubitalia.it - Giugliano, sequestrata maxi-discarica da 2300 metri quadri con tanto di autocompattatori Leggi tutta la notizia su Teleclubitalia.it (Di martedì 15 ottobre 2024) Un centro di raccolta e stoccaggio di rifiuti fuorilegge scoperto dagli uomini della Polizia Municipale diguidati dal vicecomandante capitano Salvatore Borgese in via Domiziana, al confine con Pozzuoli. Denunciato un 57enne, L.D.P., già noto alle forze dell’ordine., scopertadacondiNel corso di un controllo L'articolodacondiTeleclubitalia.

