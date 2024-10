Festa provinciale del donatore Avis. Consegnati i riconoscimenti (Di martedì 15 ottobre 2024) A Copparo, domenica, si è tenuta la 58esima Festa del donatore dell’Avis comunale. Un importante occasione per il longevo sodalizio, presieduto da Alfio Pesci, per tracciare un bilancio dell’attività svolta e premiare i donatori più assidui. Dopo il ritrovo nella sede Avis in via Alighieri, la mattinata è cominciata con la partenza della sfilata con i musici del Palio e la deposizione della corona al Monumento del donatore. Poi, all’oratorio parrocchiale si sono tenuti gli interventi del presidente Pesci, affiancato dal presidente provinciale di Avis Davide Brugnati e dal sindaco Fabrizio Pagnoni che ha portato il proprio saluto. Nell’ambito della Festa si è tenuta anche la cerimonia di premiazione dei donatori benemeriti. Ilrestodelcarlino.it - Festa provinciale del donatore Avis. Consegnati i riconoscimenti Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di martedì 15 ottobre 2024) A Copparo, domenica, si è tenuta la 58esimadeldell’comunale. Un importante occasione per il longevo sodalizio, presieduto da Alfio Pesci, per tracciare un bilancio dell’attività svolta e premiare i donatori più assidui. Dopo il ritrovo nella sedein via Alighieri, la mattinata è cominciata con la partenza della sfilata con i musici del Palio e la deposizione della corona al Monumento del. Poi, all’oratorio parrocchiale si sono tenuti gli interventi del presidente Pesci, affiancato dal presidentediDavide Brugnati e dal sindaco Fabrizio Pagnoni che ha portato il proprio saluto. Nell’ambito dellasi è tenuta anche la cerimonia di premiazione dei donatori benemeriti.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

’Festa del donatore’ : volontari in piazza tra cortei e premiazioni - Si terrà domani l’annuale ‘Festa del Donatore’ della Fratres di Montegiorgio, un modo per condividere lo spirito che governa tutti i volontari e donatori di sangue del territorio e che è utile anche per fare il punto della situazione. La manifestazione prenderà il via alle 10,15 con il ritrovo di fronte al ‘Monumento al Donatore’, inaugurato qualche tempo fa in prossimità dell’ospedale ... (Ilrestodelcarlino.it)

"Festa del Donatore". Una giornata con l’Avis comunale - Una giornata dedicata ai donatori di sangue dell’Avis Comunale di Arezzo. I donatori di sangue, plasma e multicomponent per l’Avis Comunale di Arezzo sono stati 1. Domenica 13 ottobre è in programma la tradizionale "Festa del Donatore" che tornerà a proporre un’occasione in cui riunire, ringraziare e premiare tutti i cittadini che, negli ultimi anni, hanno contribuito alle attività ... (Lanazione.it)

Grande successo per la 35esima festa del donatore - Bilancio più che positivo per la 35° edizione della Festa del Donatore di Sangue svoltasi il 14 ed il 15 settembre a Santa Maria Capua Vetere. La manifestazione, promossa ed organizzata dalla Sezione Comunale Avis, presieduta dal Cavaliere Umberto Di Gennaro, ha visto i componenti del... (Casertanews.it)