Contromano in autostrada viene multata | perché il giudice ha annullato la sanzione

Un tratto di strada percorso in Contromano, la sanzione con revoca della patente e il sequestro del veicolo. Poi il ricorso e il giudice che ha annullato la sanzione per l'infrazione, sospendendola fino alla prossima udienza, fissata per il 2025. L'episodio risale allo scorso 10 giugno, quando

Annullata la sanzione alla comasca che andava in contromano sulla Pedemontana - Le immagini di questa infrazione non sono sfuggite agli occhi attenti degli agenti della Polstrada che, dopo aver. . . . Solo qualche centinaio di metri e fortunatamente senza creare incidenti. L'episodio risale allo scorso 10 giugno quando una 61enne comasca ha imbroccato in contromano la Pedemontana. (Quicomo.it)

Contromano sulla Pedemontana : sanzione revocata - Como, 14 ottobre 2024 - Il 10 giugno scorso, alla guida della sua auto, aveva percorso contromano un tratto di autostrada Pedemontana, confusa dal navigatore che l’aveva indirizzata verso lo svincolo in direzione sbagliata. La sua identificazione era stata possibile grazie alle telecamere presenti lungo l’autostrada. (Ilgiorno.it)