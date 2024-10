Angela Nasti e Gianluca Scamacca, perché tutti dicono che si sono lasciati (Di martedì 15 ottobre 2024) “Crisi nera”. Così è stata descritta la storia tra Gianluca Scamacca e Angela Nasti, che potrebbero essersi lasciati. O comunque starebbero attraversando una profonda crisi. Ad avere alimentato l’indiscrezione è stato Alessandro Rosica: alcuni indizi, in effetti, lascerebbero presagire un allontanamento, dal momento in cui hanno cancellato le foto di coppia e, inoltre, hanno smesso di seguirsi su Instagram (lui continua a seguire, però, Chiara Nasti, la sorella). Gianluca Scamacca e Angela Nasti, gli indizi sulla rottura Era il 16 luglio quando Angela Nasti ha ufficializzato la relazione con Gianluca Scamacca. Tuttavia, un mese dopo si è già parlato di “crisi”, che poi è stata superata. Tante le foto di coppia condivise sui social, con frasi d’amore dal profondo significato, tra cui “la mia anima gemella”, un commento lasciato dalla Nasti per il calciatore. Dilei.it - Angela Nasti e Gianluca Scamacca, perché tutti dicono che si sono lasciati Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di martedì 15 ottobre 2024) “Crisi nera”. Così è stata descritta la storia tra, che potrebbero essersi. O comunque starebbero attraversando una profonda crisi. Ad avere alimentato l’indiscrezione è stato Alessandro Rosica: alcuni indizi, in effetti, lascerebbero presagire un allontanamento, dal momento in cui hanno cancellato le foto di coppia e, inoltre, hanno smesso di seguirsi su Instagram (lui continua a seguire, però, Chiara, la sorella)., gli indizi sulla rottura Era il 16 luglio quandoha ufficializzato la relazione con. Tuttavia, un mese dopo si è già parlato di “crisi”, che poi è stata superata. Tante le foto di coppia condivise sui social, con frasi d’amore dal profondo significato, tra cui “la mia anima gemella”, un commento lasciato dallaper il calciatore.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Angela Nasti e Gianluca Scamacca : amore finito? Spariti post e follow reciproci - A luglio, l’ex tronista di Uomini e Donne Angela Nasti ha ufficializzato la sua relazione con il calciatore Gianluca Scamacca. . it. La coppia ha fatto il suo debutto pubblico con alcune foto intime e affettuose pubblicate dallo stesso Scamacca. n vista? Nonostante dopo un mese fossero emerse. (Dailynews24.it)

Uomini e Donne - Angela Nasti e Gianluca Scamacca di nuovo ai ferri corti? Gli indizi social - In più Angela ha riproposto la foto del compagno scrivendo: “La mia anima gemella“. Sulla pelle, hanno inciso il simbolo del sole, come l’emoji che spesso hanno usato a corredo dei loro scatti social. In realtà, se una crisi realmente c’è stata, è stata egregiamente superata. L’influencer e il calciatore hanno infatti suggellato il loro amore con un tatuaggio di coppia. (Isaechia.it)

Angela Nasti e Gianluca Scamacca si sono fatti un tatuaggio di coppia : ecco quale simbolo hanno scelto - La coppia, che già da inizio estate iniziava una frequentazione in “segreto” e soprattutto lontana dagli occhi indiscreti dei social, è poi uscita allo scoperto circa 2 mesi fa con alcuni scatti su Instagram che li raffiguravano insieme in atteggiamenti complici e intimi. Ecco cosa si leggeva sui vari social: Prima crisi tra Angela Nasti e Gianluca Scamacca, hanno pure tolto le foto insieme. (Isaechia.it)