Sport.quotidiano.net - Viegas, il futuro è a tutto gas. "Sogno un campione pop come Rossi. E lancerò le Olimpiadi a due ruote»

(Di lunedì 14 ottobre 2024) dall’inviato GINEVRA L’entusiasmo con cui dirige e coccola il suo mondo a duesta in quei sorrisi con cui Jorge, presidente della Fim (Federazione Internazionale di Motociclismo), racconta i suoi progetti, le sue ambizioni e rilegge le emozioni di una stagione – quella della MotoGp – che sta arrivando alla bandiera a scacchi di un Mondiale da brividi. Ci sono foto e libri, nell’ufficio di presidenza nella nuova sede della Federazione, a Mies in Svizzera. "Vede quella foto? Quel ragazzino, mio nipote, in sella a quella moto col numero 28 sul cupolino? Bene, quella è stata la mia prima moto da gara. Facevo velocità anche se la mia prima gara fu nel cross. Esattamente 50 anni fa, aprile 1974. Ma io mollai subito il cross e scelsi la velocità". Guardi che questo è un assist per portarla subito a parlare del Mondiale di MotoGp 2024 "Mi fa piacere.