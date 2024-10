Tvpertutti.it - Un posto al sole, anticipazioni 14 ottobre 2024: i dubbi di Viola

(Di lunedì 14 ottobre 2024)Bruni sarà assillata daiad Unal, come si evince dalledella soap opera di Rai 3 relative alla puntata che andrà in onda lunedì 14. La donna, infatti, dovrà decidere se partire per Barcellona in compagnia di Raffaele e del piccolo Antonio oppure rimanere a Napoli accanto a Damiano. Idisaranno sempre più assillanti e saranno dettati soprattutto dalla paura che al poliziotto possa accadere qualcosa. Renda, in particolare, di recente, ha deciso di intensificare le ricerche di Angelo Torrente e ha chiesto a Lucia Cimmino e ad Eugenio Nicotera di poter avere un ruolo di primo piano nell'operazione per la cattura del boss.