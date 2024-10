Ugl Salute: "È inaccettabile compromettere il servizio di front office dell'Asl" (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Ugl Salute di Brindisi esprime preoccupazione per i servizi di front office dell’Asl Brindsi. Dopo aver contestato l'utilizzo inappropriato di risorse per servizi non previsti dalla delibera di affidamento alla società partecipata, ora il sindacato affronta la questione della carenza o assenza Brindisireport.it - Ugl Salute: "È inaccettabile compromettere il servizio di front office dell'Asl" Leggi tutta la notizia su Brindisireport.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La Ugldi Brindisi esprime preoccupazione per i servizi di’Asl Brindsi. Dopo aver contestato l'utilizzo inappropriato di risorse per servizi non previsti dalla delibera di affidamento alla società partecipata, ora il sindacato afa la questionea carenza o assenza

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giornata mondiale della salute mentale - esperti a confronto al centro Camelot - "Non c'è salute senza salute mentale e non c’è salute mentale senza diritti e giustizia sociale". E' la frase scelta per presentare l'evento organizzato dal Dipartimento di salute mentale dell’Asp di Messina al Centro Camelot che si svolgerà alle 10 di giovedì 10 ottobre nell’area ex ospedale... (Messinatoday.it)

Think Tank “La Salute che vorrei” - confronto sulla sanità del futuro - “La prevenzione, come Rita Levi-Montalcini ha sostenuto a più riprese, è finalizzata a dare più vita ai giorni e non più giorni alla vita. Se il paziente è tranquillo, se il paziente è ben edotto su quali sono le modalità di prevenzione a cui può approcciarsi può veramente avere salva la vita. Anche sotto il profilo culturale questa è certamente una conquista. (Unlimitednews.it)

Think Tank "La Salute che vorrei" - confronto sulla sanità del futuro - ROMA - Una grande sfida per il futuro della salute, il Think Tank "La Salute che vorrei: quale percorso per la Sanità del futuro", evento, giunto alla sua seconda edizione, che si è svolto in questi giorni a Roma, alla Galleria del Cardinale Colonna. Un confronto tra i massimi esperti del mondo isti . (Ilgiornaleditalia.it)