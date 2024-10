Ilrestodelcarlino.it - San Benedetto festeggia il patrono. Dalla processione in mare al dj set

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il programma religioso della Festa del, SanMartire si è conclusa tra i fedeli, in piazza Sacconi, con la benedizione della città da parte del vescovo, Monsignor Gianpiero Palmieri, con la reliquia della mano del santo. Al termine della, subito dopo la concelebrazione presieduta dal vescovo, culminata con la simbolica riconsegna delle chiavi al Santoda parte del sindaco di SanAntonio Spazzafumo, che subito dopo ha consegnato un dono al vescovo, in occasione della sua prima concelebrazione, affermando la sua volontà di voler lavorare tantissimo per la città insieme allo stesso.