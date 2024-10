Renzi incorona Schlein, Conte (che non la vuole) s'infuria (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il "compagno Renzi", come lo chiamano ora i detrattori, ha maturato la svolta all'improvviso. Come gli successe anche quando annunciò il via libera ad un governo con i grillini, sostanzialmente il famigerato Conte 2, e mandò i suoi a convincere il recalcitrante Nicola Zingaretti, all'epoca segretario del partito, che non ne voleva sapere. Anche stavolta, senza tanti sofismi, ha iniziato a lodare Elly Schlein, che fino al giorno prima considerava la "rovina" del Pd, una specie di "sfascia famiglie". Cogliendo un nervo scoperto: al campo largo non serve un federatore, c'è già lei, l'aspirante regista e neo rapper prestata alla politica. Inutile chiamare in causa Paolo Gentiloni o persino Francesco Rutelli: «noi centristi stiamo con lei». Che sia un "patto" (come tende ad accreditare lui) o un indubbio favore all'inquilina del Nazareno, alla fine è la stessa cosa. Iltempo.it - Renzi incorona Schlein, Conte (che non la vuole) s'infuria Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il "compagno", come lo chiamano ora i detrattori, ha maturato la svolta all'improvviso. Come gli successe anche quando annunciò il via libera ad un governo con i grillini, sostanzialmente il famigerato2, e mandò i suoi a convincere il recalcitrante Nicola Zingaretti, all'epoca segretario del partito, che non ne voleva sapere. Anche stavolta, senza tanti sofismi, ha iniziato a lodare Elly, che fino al giorno prima considerava la "rovina" del Pd, una specie di "sfascia famiglie". Cogliendo un nervo scoperto: al campo largo non serve un federatore, c'è già lei, l'aspirante regista e neo rapper prestata alla politica. Inutile chiamare in causa Paolo Gentiloni o persino Francesco Rutelli: «noi centristi stiamo con lei». Che sia un "patto" (come tende ad accreditare lui) o un indubbio favore all'inquilina del Nazareno, alla fine è la stessa cosa.

