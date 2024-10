Precipita ascensore in Italia: un morto e due feriti (Di lunedì 14 ottobre 2024) ascensore Precipita all’interno di un edificio situato in via delle Vergini, nel centro storico di Roma. La notizia è stata riportata da Fanpage. L’incidente ha causato una vittima e due feriti, di cui uno in condizioni gravi. Le autorità sono intervenute sul posto per prestare i primi soccorsi e avviare le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. Notizia in aggiornamento L'articolo Precipita ascensore in Italia: un morto e due feriti proviene da TvZap. Tvzap.it - Precipita ascensore in Italia: un morto e due feriti Leggi tutta la notizia su Tvzap.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)all’interno di un edificio situato in via delle Vergini, nel centro storico di Roma. La notizia è stata riportata da Fanpage. L’incidente ha causato una vittima e due, di cui uno in condizioni gravi. Le autorità sono intervenute sul posto per prestare i primi soccorsi e avviare le indagini per chiarire le cause dell’accaduto. Notizia in aggiornamento L'articoloin: une dueproviene da TvZap.

