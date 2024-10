Precipita ascensore in Italia, all’interno c’erano 3 persone (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tragedia nella capitale, ascensore Precipita all’interno di un edificio situato in via delle Vergini, nel centro storico di Roma. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 ottobre. La notizia è stata diffusa da Il Corriere della Sera che ha riportato i dettagli e la dinamica della tragedia. Secondo le prime informazioni apprese dagli organi di informazione, l’ascensore Precipitato si troverebbe in un edificio del centro della Capitale. Il Palazzo in questione è infatti situato di fronte al Teatro Quirino, in Via delle Vergini, nel cuore di un rinomato quartiere vicino alla Fontana di Trevi. L’interno dell’edificio, coinvolto da lavori di ristrutturazione da alcune settimane, è stato il teatro di un tragico incidente in cui, una persona ha perso la vita. Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Tragedia nella capitale,di un edificio situato in via delle Vergini, nel centro storico di Roma. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 14 ottobre. La notizia è stata diffusa da Il Corriere della Sera che ha riportato i dettagli e la dinamica della tragedia. Secondo le prime informazioni apprese dagli organi di informazione, l’to si troverebbe in un edificio del centro della Capitale. Il Palazzo in questione è infatti situato di fronte al Teatro Quirino, in Via delle Vergini, nel cuore di un rinomato quartiere vicino alla Fontana di Trevi. L’interno dell’edificio, coinvolto da lavori di ristrutturazione da alcune settimane, è stato il teatro di un tragico incidente in cui, una persona ha perso la vita.

Tragedia a Roma - ascensore precipita e si schianta sugli operai al lavoro : uno muore sul colpo - due feriti - uno grave - I tre erano sulla cabina quando si sono sganciate le cinghie di ancoraggio e l’ascensore è precipitato schiantandosi verso il basso. La vittima è un nigeriano di 48 anni, gli altri due coinvolti nell’incidente sono rimasti feriti, uno in particolare in modo molto grave. Un’informativa delle forze dell’ordine è attesa nelle prossime ore a piazzale Clodio. (Secoloditalia.it)

Roma - ascensore precipita durante la manutenzione e schiaccia 3 operai : un morto e due feriti gravi - L’incidente ha scosso il centro storico di Roma: via delle Vergini si trova a pochi metri dal Teatro Quirino e dal Quirinale. Tragedia in pieno centro a Roma, a due passi dalla Fontana di Trevi. . Leggi anche: Nardò, si accende sigaretta e l’auto salta in aria per il metano: grave un 20enne Un morto e due feriti gravi Il crollo è avvenuto mentre tre operai stavano effettuando ... (Thesocialpost.it)

Precipita ascensore in un palazzo di Roma : un operaio morto e due gravemente feriti - L’incidente è avvenuto in uno stabile di via delle Vergini, a poche centinaia di metri dalla Fontana di Trevi. Secondo quanto emerso, i tre operai stavano eseguendo dei lavori di manutenzione straordinaria sull’ascensore. Un operaio di 47 anni è morto e altri due sono rimasti gravemente feriti nel crollo di un ascensore in un palazzo nel centro storico di Roma. (Tpi.it)