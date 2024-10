Nuova perturbazione atlantica sulla Romagna: arrivano i temporali, graduale calo delle temperature (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ultime ore in compagnia dell’anticiclone sub-tropicale sull’Emilia Romagna. Già dalla serata di martedì infatti, si assisterà a un aumento della nuvolosità a partire da ovest, preludio all’arrivo di una Nuova perturbazione atlantica che farà sentire i suoi effetti durante la giornata di mercoledì Ravennatoday.it - Nuova perturbazione atlantica sulla Romagna: arrivano i temporali, graduale calo delle temperature Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ultime ore in compagnia dell’anticiclone sub-tropicale sull’Emilia. Già dalla serata di martedì infatti, si assisterà a un aumento della nuvolosità a partire da ovest, preludio all’arrivo di unache farà sentire i suoi effetti durante la giornata di mercoledì

