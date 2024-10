Napoli si conferma tra le destinazioni più desiderate dagli italiani: lo studio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Anche quest'anno, Napoli si conferma tra le destinazioni più desiderate dagli italiani, come rivelato da un recente studio di Preply. Con 1.800 ricerche, infatti, la città partenopea si impone come meta di prima scelta a livello nazionale ed europeo, superando città come Matera, Barcellona e New Napolitoday.it - Napoli si conferma tra le destinazioni più desiderate dagli italiani: lo studio Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Anche quest'anno,sitra lepiù, come rivelato da un recentedi Preply. Con 1.800 ricerche, infatti, la città partenopea si impone come meta di prima scelta a livello nazionale ed europeo, superando città come Matera, Barcellona e New

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Iachini conferma : «Scudetto Inter o Napoli? Ipotizzo una cosa!» - L’allenatore dice la sua: «Corsa scudetto? Le squadre sono quelle, Inter e Napoli potrebbero essere in testa alla classifica, poi dietro ci vedo la Juventus e il Milan che hanno cambiato tecnico ed hanno impegni infrasettimanali». Iachini, noto allenatore di Serie A, ha parlato della lotta scudetto. (Inter-news.it)

Fabrizio Rossi confermato alla guida tecnica della Napoli nuoto - Ben cinque anni alla Cesport, di cui tre di serie B e tre di A2. Per Fabrizio Rossi parlano i risultati e una lunga carriera. “Sono contento di far parte del progetto della Napoli Nuoto e di poter continuare quello che di buono abbiamo già fatto l’anno scorso”, ha affermato Rossi. . Dal 1997 al 2001 è passato al Flegreo dove ha conquistato quattro titoli regionali nella categoria Esordienti. (Puntomagazine.it)

Napoli – Antonio Conte si conferma l’uomo della svolta - la squadra può lottare per il vertice - Nonostante alcuni critici poco inclini al Napoli stiano minimizzando il buon avvio della squadra, parlando di un calendario favorevole, i fatti mostrano un Napoli che in passato soffriva proprio contro le squadre minori. Dopo una stagione da dimenticare, il Napoli è tornato a combattere per lo scudetto e ha concrete possibilità di vincere il quarto tricolore Per questo motivo, Conte non ... (Terzotemponapoli.com)