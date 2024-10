Quotidiano.net - Migranti in Albania, è iniziato il primo trasferimento da Lampedusa

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Roma,14 ottobre 20224 – La nave Libra della Marina è partita dacon a bordo un gruppo didestinati ai centri di accoglienza indi Schengjin e Gjiader, diventati operativi. Si tratta delin assoluto dopo l’accordo tra il governo Meloni e quello di Rama firmato nel novembre 2023. This aerial view shows a main compound of the Italian-run migrant centre in the port of Shengjin, on July 29, 2024. Italy andfailed to meet a deadline to open a camp to hold migrants in the Balkan country. The facility is a deal signed between Rome andto sort migrants rescued in Italian waters at sea. Despite the promises that then port of Shengjin and a former military base in Gjader would be running on August 1st, 2024, the reality on the ground is very different.