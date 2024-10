Massimo Benenato, chi è il figlio di Franco Franchi (Di lunedì 14 ottobre 2024) Massimo Benenato è il figlio secondogenito del grande comico Franco Franchi, che il pubblico conosceva soprattutto grazie alla coppia con Ciccio Ingrassia. Massimo è cresciuto in una casa dall’ambiente molto vivace e sereno e, una volta adulto, ha deciso di intraprendere la carriera di scrittore. Chi è Massimo Benenato: origini, età, rapporto con il padre Franco Franchi Massimo Benenato è nato a Palermo il 10 maggio 1965. Ha una sorella maggiore, Maria Letizia, nata nel 1961 dall’amore tra Franco Franchi e Irene Gallina, conosciuta quando il comico era giovanissimo. Da sempre appassionato di letteratura e romanzi, ha esordito con la sua prima opera nel 2009, un libro per ragazzi intitolato Geremia Fiore e il Libro di Oberon. Assiduo lettore, partecipa spesso a eventi di presentazioni, tavole rotonde o manifestazioni per la diffusione dei libri. Dilei.it - Massimo Benenato, chi è il figlio di Franco Franchi Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)è ilsecondogenito del grande comico, che il pubblico conosceva soprattutto grazie alla coppia con Ciccio Ingrassia.è cresciuto in una casa dall’ambiente molto vivace e sereno e, una volta adulto, ha deciso di intraprendere la carriera di scrittore. Chi è: origini, età, rapporto con il padreè nato a Palermo il 10 maggio 1965. Ha una sorella maggiore, Maria Letizia, nata nel 1961 dall’amore trae Irene Gallina, conosciuta quando il comico era giovanissimo. Da sempre appassionato di letteratura e romanzi, ha esordito con la sua prima opera nel 2009, un libro per ragazzi intitolato Geremia Fiore e il Libro di Oberon. Assiduo lettore, partecipa spesso a eventi di presentazioni, tavole rotonde o manifestazioni per la diffusione dei libri.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Massimo Benenato, figlio di Franco Franchi: “Papà si è manifestato dopo la sua morte”/ “Al mio matrimonio…” - Massimo Benenato, il figlio del compianto attore Franco Franchi, si è raccontato oggi nel salotto di Caterina Balivo a La Volta Buona. (ilsussidiario.net)

Karima El Mahroug: "Berlusconi? Gli farei una dedica con scritto 'non sono la nipote di Mubarak'" - Karima el-Mahroug, oggi 31enne ma coinvolta a soli 17 anni nello scandalo del Bunga Bunga, ha rilasciato una lunga intervista al New York Times ... (lastampa.it)

Violenza a scuola, uno studente su 10 ha già assistito a scontri fisici e insulti. La metà degli episodi contro i prof - La minaccia del 5 in condotta e le multe per le aggressioni per ora non fermano gli episodi, ma la metà dei 2.800 ragazzi intervistati da Skuola.net pensano ... (ilsecoloxix.it)