Madonna di Trevignano, nuovi accertamenti. Sequestrate dai Carabinieri alla sedicente veggente Gisella Cardia due statuette. Servizio di David Murgia Madonna Trevignano, perquisizioni e sequestri dei Carabinieri TG2000.

Colpo di scena - i carabinieri sequestrano le statuette ‘sanguinanti’ della Madonna di Trevignano - I carabinieri della stazione di Trevignano hanno sequestrato due statuette 'sanguinanti' della Madonna di Trevignano. Per farne cosa? Per il momento, non è chiaro.Continua a leggere . (Fanpage.it)