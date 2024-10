Juve, Motta subito a un altro bivio. Piena emergenza contro la Lazio. Beto e Ismajli i nomi per gennaio (Di lunedì 14 ottobre 2024) Vlahovic è tornato molto in fretta a essere quello che tutti si aspettano, un trascinatore. Ma la nuova Juve di Thiago Motta è già costretta a reinventarsi, non bastassero le inevitabili incertezze che segnano una rivoluzione, per quanto molto ben avviata. Il problema della Signora, ormai evidente, è quello degli infortuni. Bremer è fuori per la stagione, e la notizia è ha avuto l’effetto di una mazzata, se si considera che il difensore brasiliano era di fatto l’unico titolarissimo. Poi c’è lo stop prolungato di Nico Gonzalez, ancora ai box per la lesione muscolare, cui si è aggiunto quello di Koopmeiners. Si sta studiando la strada più rapida per il rientro del tuttocampista olandese, ma sembra improbabile che possa esserci sabato contro la Lazio in un big match che varrà tanto. Sport.quotidiano.net - Juve, Motta subito a un altro bivio. Piena emergenza contro la Lazio. Beto e Ismajli i nomi per gennaio Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Vlahovic è tornato molto in fretta a essere quello che tutti si aspettano, un trascinatore. Ma la nuovadi Thiagoè già costretta a reinventarsi, non bastassero le inevitabili incertezze che segnano una rivoluzione, per quanto molto ben avviata. Il problema della Signora, ormai evidente, è quello degli infortuni. Bremer è fuori per la stagione, e la notizia è ha avuto l’effetto di una mazzata, se si considera che il difensore brasiliano era di fatto l’unico titolarissimo. Poi c’è lo stop prolungato di Nico Gonzalez, ancora ai box per la lesione muscolare, cui si è aggiunto quello di Koopmeiners. Si sta studiando la strada più rapida per il rientro del tuttocampista olandese, ma sembra improbabile che possa esserci sabatolain un big match che varrà tanto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Juventus - brutte notizie per Motta : ancora un infortunio in Nazionale - La sosta per le nazionali porta brutte notizie alla Juventus: ancora un infortunio per Thiago Motta La Juventus deve fare i conti con un altro infortunio: dalla sosta arrivano brutte notizie per la squadra bianconera in vista del match con la Lazio. it“È arrivato con alcuni problemi” ha rivelato Mauricio Pochettino, pur assicurando che non si tratta di nulla di grave a margine della partita ... (Calciomercato.it)

Juve - parla Barzagli : “Con Motta percorso interessante. Bremer? Perdita importante” - Le sue scelte dipendono da ciò che vede in allenamento e questo stimola il gruppo”. Peccato per l’infortunio di Bremer che priverà i bianconeri di una colonna portante per diversi mesi. Non ci sono Bonucci, Barzagli e Chiellini, ma l’equilibrio generale sta premiando il calcio di Thiago, fatto di smarcamenti, proposta di possesso palla, ma grande attenzione alla fase difensiva: in Italia prendere ... (Sport.quotidiano.net)

Infortunio Koopmeiners - Motta studia come sostituirlo : l’idea del tecnico della Juve - L’olandese è alle prese con il problema al costato, ma non è ancora da escludere un recupero lampo verso la gara con la Lazio, almeno per la panchina. […]. Infortunio di Koopmeiners, Thiago Motta sta studiando la soluzione per sostituire l’olandese fermo ai box Grande punto interrogativo in casa Juve, in questo momento, sono le condizioni di Teun Koopmeiners. (Calcionews24.com)