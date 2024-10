Il centro diventa una "pista da corsa": pioggia di multe da migliaia di euro (Di lunedì 14 ottobre 2024) La polizia locale di Afragola, diretta dal comandante Antonio Piricelli, ha intensificato le attività di controllo e monitoraggio del territorio per prevenire il mancato rispetto del Codice della Strada. Nel corso delle attività di pattugliamento, nelle ore serali di domenica scorsa, gli agenti Napolitoday.it - Il centro diventa una "pista da corsa": pioggia di multe da migliaia di euro Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) La polizia locale di Afragola, diretta dal comandante Antonio Piricelli, ha intensificato le attività di controllo e monitoraggio del territorio per prevenire il mancato rispetto del Codice della Strada. Nel corso delle attività di pattugliamento, nelle ore serali di domenica s, gli agenti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mamma e figlia e la loro passione per i cristalli e le discipline olistiche - nasce una nuova attività in centro - Presente al taglio del. . . . Ha inaugurato nei giorni scorsi Lakshmi Cristallii, una nuova impresa a conduzione familiare che arricchisce l’offerta del centro storico di Cesena (in via Corte Piero della Francesca, 45) con una proposta attenta ed approfondita, che gravita intorno al mondo dei cristalli. (Cesenatoday.it)

Cervinara - i Carabinieri sospendono l'attività di un locale del centro - Nella serata di ieri, a Cervinara, a seguito di specifica segnalazione da parte dei Carabinieri della locale Stazione, personale del Commissariato di P.S. ha dato esecuzione al “Decreto di sospensione delle attività”, emesso dal Questore di Avellino ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle... (Avellinotoday.it)

Il rilancio della professione infermieristica al centro dell’attività del neo eletto consiglio dell’Ordine degli infermieri - La Sicilia detiene il record negativo per numero di infermieri. L’isola è infatti fanalino di coda per dotazione di personale infermieristico, peggio del resto d’Italia che come indica il recente rapporto della Fondazione Gimbe, con 6,5 operatori ogni mille abitanti, l’Italia è ben al di sotto... (Palermotoday.it)