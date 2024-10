Conti spiati, Valeria Marini: “Non ho nulla da nascondere ma do ragione a Meloni” (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Anche Valeria Marini è tra gli spiati dall’ex bancario di Intesa Sanpaolo che per circa due anni ha controllato di nascosto i Conti correnti di diversi politici e vip. Ma l’ex regina del ‘Bagaglino’ all’Adnkronos afferma di essere assolutamente serena ma ‘”sicuramente infastidita”. “Io non ho niente da nascondere – sottolinea Marini – pago le tasse regolarmente e ho un fratello che è un super commercialista, perciò sono assolutamente tranquilla”. “Certo è che dà molto fastidio sapere di essere passata allo scanner, come ha detto giustamente la nostra premier – Continua l’attrice – è assurdo che possano succedere queste cose, ha ragione Al Bano quando dice che bisognerebbe prendere tutti i soldi e metterli sotto le mattonelle”, conclude scherzando l’attrice. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) (Adnkronos) – Ancheè tra glidall’ex bancario di Intesa Sanpaolo che per circa due anni ha controllato di nascosto icorrenti di diversi politici e vip. Ma l’ex regina del ‘Bagaglino’ all’Adnkronos afferma di essere assolutamente serena ma ‘”sicuramente infastidita”. “Io non ho niente da– sottolinea– pago le tasse regolarmente e ho un fratello che è un super commercialista, perciò sono assolutamente tranquilla”. “Certo è che dà molto fastidio sapere di essere passata allo scanner, come ha detto giustamente la nostra premier –nua l’attrice – è assurdo che possano succedere queste cose, haAl Bano quando dice che bisognerebbe prendere tutti i soldi e metterli sotto le mattonelle”, conclude scherzando l’attrice.

Conti spiati : Siracusano (Fi) - 'problema riguarda tutti - non sono politici o persone famose' - (Adnkronos) - “La vicenda del bancario di Bitonto che spiava i conti correnti di migliaia di persone, tra le quali i vertici istituzionali del Paese, è inquietante, deve far riflettere e non va assolutamente minimizzata o sottovalutata”. È un problema che riguarda tutti, non solo i politici o le persone famose. (Liberoquotidiano.it)