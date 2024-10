‘Alan Sugar ha detto: ‘Chiama Alex Ferguson – conosce tutti’. Nemmeno lui sapeva molto di lui. L’ho detto a Sugar, ma lui è andato avanti e lo ha assunto comunque’: ex dirigente del Tottenham per errore nella nomina di Christian Gross (Di lunedì 14 ottobre 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. Il Tottenham Hotspur aveva appena 13 punti nelle prime 14 partite della stagione di Premier League 1997/98 quando Gerry Francis fu esonerato e il presidente Alan Sugar voleva prendere un appuntamento a sinistra per cambiare le sorti del club. Chiedendo consiglio all’ex allenatore del Tottenham David Pleat, Sugar ha voluto saperne di più sul due volte vincitore della Super League svizzera Christian Gross. Pleat, però, sapeva poco del manager svizzero che aveva avuto successo con il Grasshopper nel 1995 e nel 1996. Nemmeno Sir Alex Ferguson, che secondo Sugar conosceva tutti nel calcio. Justcalcio.com - ‘Alan Sugar ha detto: ‘Chiama Alex Ferguson – conosce tutti’. Nemmeno lui sapeva molto di lui. L’ho detto a Sugar, ma lui è andato avanti e lo ha assunto comunque’: ex dirigente del Tottenham per errore nella nomina di Christian Gross Leggi tutta la notizia su Justcalcio.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua inglese l’articolo apparso poco fa da un sito inglese. Se volete cimentarvi con la lettura in lingua originale trovate il link alla fine dell’articolo. IlHotspur aveva appena 13 punti nelle prime 14 partite della stagione di Premier League 1997/98 quando Gerry Francis fu esonerato e il presidente Alanvoleva prendere un appuntamento a sinistra per cambiare le sorti del club. Chiedendo consiglio all’ex allenatore delDavid Pleat,ha voluto saperne di più sul due volte vincitore della Super League svizzera. Pleat, però,poco del manager svizzero che aveva avuto successo con il Grasshopper nel 1995 e nel 1996.Sir, che secondova tutti nel calcio.

