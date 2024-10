Ilrestodelcarlino.it - Yuasa, con Verona arriva un’altra sconfitta

(Di domenica 13 ottobre 2024) grottazzolina 0Battery: Zhukouski, Antonov 6, Cubito, Vecchi, Demyanenko 10, Mattei 4, Comparoni, Petkovic, Fedrizzi, Marchiani, Cvanciger 11, Tatarov 7, Schalk 1, Marchisio (L) All. Ortenzi Rana: Zingel 4, Cortesia 3, Dzavoronok 10, D’Amico (L1), Abaev 5, Valbusa, Keita 22, Chevalier, Sani 6, Jensen 1, Spirito, Bonisoli (L2), Vitelli 4, Mozic, Zanotti All. Stoytchev Arbitri: Simbari – Serafin Parziali: 19-25 (31’), 23-25 (31’), 15-25 (25) Secondastagionale al PalaSavelli per laBattery che cede il passo a, apparsa senza dubbio più in palla soprattutto al servizio con 11 ace a fronte di soli 14 errori. Ritmo incredibile per i veronesi dai nove metri. Grotta ha cuore e coraggio, ma non sono bastati.