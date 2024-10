Uomo sepolto vivo dopo una frana in uno scavo: salvataggio in corso (Di domenica 13 ottobre 2024) Un grave smottamento si è verificato in uno scavo situato a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, e un Uomo è rimasto sepolto sotto le macerie. Sul posto sono intervenute rapidamente diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate in un’operazione complessa e delicata per il suo salvataggio. Non si conoscono al momento le condizioni di salute della persona che si temono critiche. Lo scavo è in un terreno in via Alessandro Volta 66. Tra i soccorritori sono presenti anche gli specialisti dell’Urban Search And Rescue (Usar) e il nucleo Cinofili, che stanno cercando di localizzare la persona coinvolta. Le operazioni di soccorso sono particolarmente difficili a causa dell‘instabilità del terreno, che rappresenta un rischio anche per i soccorritori. Le squadre stanno cercando di stabilizzare l’area per garantire un intervento sicuro ed efficace. Thesocialpost.it - Uomo sepolto vivo dopo una frana in uno scavo: salvataggio in corso Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Un grave smottamento si è verificato in unosituato a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, e unè rimastosotto le macerie. Sul posto sono intervenute rapidamente diverse squadre dei vigili del fuoco, impegnate in un’operazione complessa e delicata per il suo. Non si conoscono al momento le condizioni di salute della persona che si temono critiche. Loè in un terreno in via Alessandro Volta 66. Tra i soccorritori sono presenti anche gli specialisti dell’Urban Search And Rescue (Usar) e il nucleo Cinofili, che stanno cercando di localizzare la persona coinvolta. Le operazioni di socsono particolarmente difficili a causa dell‘instabilità del terreno, che rappresenta un rischio anche per i soccorritori. Le squadre stanno cercando di stabilizzare l’area per garantire un intervento sicuro ed efficace.

Cerca di riparare una perdita in garage ma cede il terreno e resta sepolto sotto la terra : morto un uomo - Tragedia nel pomeriggio a Cinisello Balsamo. . Improvvisamente il terreno avrebbe ceduto, risucchiandolo a una profondità di circa due metri e. . Un uomo di 61 anni è morto mentre stava cercando di bloccare una infiltrazione nel garage che si trovava al di sotto di un'area dove era presente uno scavo. (Monzatoday.it)

