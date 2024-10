Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline: Ida in Dolce Attesa? (Di domenica 13 ottobre 2024) Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline: Ida aspetta un bambino da Diego? Rossella sconvolta dall’ambigua “carezza” di Daniele Fusco Un Posto al Sole Anticipazioni: mentre Damiano è in grave pericolo, Viola è chiamata a prendere una decisione. Rossella turbata dai gesti del primario. Cosa nascondono? Intanto, arriva la sentenza dei giudici: a chi verrà affidato il piccolo Tommaso? Il mese di Ottobre 2024 vedrà la conclusione di diverse Storyline, in primis quella riguardante il processo per l’affido del piccolo Tommaso. Troveranno spazio anche altre vicende, come quella riguardante i presunti abusi del dottor Fusco verso la dottoressa Graziani. Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline: Ida in Dolce Attesa? Leggi tutta la notizia su Uominiedonnenews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Unal: Ida aspetta un bambino da Diego? Rossella sconvolta dall’ambigua “carezza” di Daniele Fusco Unal: mentre Damiano è in grave pericolo, Viola è chiamata a prendere una decisione. Rossella turbata dai gesti del primario. Cosa nascondono? Intanto, arriva la sentenza dei giudici: a chi verrà affidato il piccolo Tommaso? Il mese di Ottobre 2024 vedrà la conclusione di diverse, in primis quella riguardante il processo per l’affido del piccolo Tommaso. Troveranno spazio anche altre vicende, come quella riguardante i presunti abusi del dottor Fusco verso la dottoressa Graziani.

