Matelica ko a testa alta contro super Ragusa

(Di domenica 13 ottobre 2024) THUNDER68 PASSALACQUA77 HALLEY THUNDER: Shash, Cabrini 18, Patanè 1, Celani, Gramaccioni 5, Gonzalez 8, Zamparini, Poggio 8, Bonvecchio 24, Andreanelli, Sanchez 4, Catarozzo. All. Sorgentone. PASSALACQUA: Mallo, Consolini 8, Pelka 2, Salice, Mazza, Tomasoni 4, Siciliano 29, Kozakova 7, Narviciute 6, Olodo 2, Labanca 19. All. Buzzanca. Arbitri: Marianetti e Collura. Parziali: 12-18, 23-38 (11-20), 53-58 (30-20), 68-77 (15-19). Non basta alle ragazze della Halley Thunderunterzo quarto da trenta punti per farle sorriderele forti siciliane della Passalacqua. Ce l’hanno messa tutta, le ragazze di coach Sorgentone, tornando in campo dopo l’intervallo con una carica agonistica e una lucidità che hanno impressionato le avversarie, messe letteralmente alle corde per larghi tratti del parziale.