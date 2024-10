Italia, Spalletti: “Israele? Partita carica di difficoltà. Su Ricci dico…” (Di domenica 13 ottobre 2024) Intervenuto in conferenza stampa, Luciano Spalletti, ct dell'Italia, ha parlato in vista della sfida contro Israele Pianetamilan.it - Italia, Spalletti: “Israele? Partita carica di difficoltà. Su Ricci dico…” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Intervenuto in conferenza stampa, Luciano, ct dell', ha parlato in vista della sfida contro

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio - Luciano Spalletti alla vigilia di Italia-Israele : “Vicario titolare. Dobbiamo prendere in mano la partita” - Ci sarà da stare in ordine, in equilibrio. Sanno giocare a calcio e nel reparto della metà campo hanno qualità tecniche importanti“, ha detto Luciano Spalletti. La difficoltà è che qualsiasi crescita non è mai facile. Bisogna saper proporre sempre quello che fai e sapere che un episodio può cambiare tutto“. (Oasport.it)

Italia-Israele - Spalletti scende in campo : «La guerra deve finire - convinciamo gli israeliani» - «Si va a giocare la partita con la speranza di convincere sempre qualcuno in più», ha detto l’allenatore, convinto della capacità dello sport di veicolare messaggi più alti. Così il ct della Nazionale Luciano Spalletti al Tg1 dice la sua sulla situazione politico-militare in Medio Oriente, alla vigilia della sfida tra Italia e Israele nell’ambito della Nations League. (Open.online)

Italia-Israele - Spalletti con 2/3 dell’Inter : probabile formazione – Rai - La sensazione è che il mister abbia intenzione di apportare diverse modifiche alla formazione scesa in campo contro il Belgio, a partire dai tre giocatori dell’Inter a disposizione. Durante la sessione di lavoro il CT Luciano Spalletti ha messo in campo diverse soluzioni, tutte miste e senza svelare troppo del suo undici scelto. (Inter-news.it)