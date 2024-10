Figli di una Patria più grande: europei nello spazio e nel tempo (Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ott – Adriano Romualdi scrisse più di sessant’anni fa che i nazionalismi di tipo ottocentesco andavano superati perché si giungesse alla consapevolezza che italiani, francesi, tedeschi, polacchi, ungheresi e tutti i popoli d’Europa si percepissero come Figli di una Patria più grande, quella europea, che, ben lungi dall’essere un semplice insieme di nazioni, è bensì essa stessa il principio unitario che si è declinato nelle varie differenze nazionali. Alla ricerca di una Patria Quanto da lui scritto allora era di assoluta avanguardia, ma lo è ancor di più oggi. All’epoca perché il nazionalismo di tipo ottocentesco era una delle tendenze più diffuse; oggi perché il fascino per il sovranismo un po’ “borghesotto”, se pur in declino, continua a riscuotere un certo consenso. Ilprimatonazionale.it - Figli di una Patria più grande: europei nello spazio e nel tempo Leggi tutta la notizia su Ilprimatonazionale.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ott – Adriano Romualdi scrisse più di sessant’anni fa che i nazionalismi di tipo ottocentesco andavano superati perché si giungesse alla consapevolezza che italiani, francesi, tedeschi, polacchi, ungheresi e tutti i popoli d’Europa si percepissero comedi unapiù, quella europea, che, ben lungi dall’essere un semplice insieme di nazioni, è bensì essa stessa il principio unitario che si è declinato nelle varie differenze nazionali. Alla ricerca di unaQuanto da lui scritto allora era di assoluta avanguardia, ma lo è ancor di più oggi. All’epoca perché il nazionalismo di tipo ottocentesco era una delle tendenze più diffuse; oggi perché il fascino per il sovranismo un po’ “borghesotto”, se pur in declino, continua a riscuotere un certo consenso.

