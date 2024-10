Enzo Paolo sbrocca con una gieffina ed esagera: “Zitta! Portami rispetto” (Di domenica 13 ottobre 2024) Calma piatta per tre settimane, ma adesso qualcosa è cambiato, perché negli ultimi giorni Enzo Paolo Turchi ha riservato non poche sorprese nella casa del Grande Fratello. Prima l’annuncio di volersi ritirare, poi la confessione gold choc sulla presunta crisi con Carmen Russo, la sfuriata di gelosia e ieri anche una sbroccata contro una delle gieffine. Turchi non si sta facendo mancare proprio nulla al GF, diciamo che sono gli ultimi colpi che sta sparando, perché con molta probabilità prossimamente abbandonerà il gioco. Enzo Paolo Turchi rimprovera Helena Prestes: “Mi hai mancato di rispetto, io ho 65 anni di carriera”. Ieri pomeriggio le gieffine stavano provando un balletto con Carmen Russo e il marito, quando a un tratto Helena Prestes ha detto: “Tu mi hai dato coraggio di fare la coreografia”. Enzo Paolo però ha capito ‘tu mi hai tolto il coraggio, voglio farla io la coreografia’. Biccy.it - Enzo Paolo sbrocca con una gieffina ed esagera: “Zitta! Portami rispetto” Leggi tutta la notizia su Biccy.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Calma piatta per tre settimane, ma adesso qualcosa è cambiato, perché negli ultimi giorniTurchi ha riservato non poche sorprese nella casa del Grande Fratello. Prima l’annuncio di volersi ritirare, poi la confessione gold choc sulla presunta crisi con Carmen Russo, la sfuriata di gelosia e ieri anche unata contro una delle gieffine. Turchi non si sta facendo mancare proprio nulla al GF, diciamo che sono gli ultimi colpi che sta sparando, perché con molta probabilità prossimamente abbandonerà il gioco.Turchi rimprovera Helena Prestes: “Mi hai mancato di, io ho 65 anni di carriera”. Ieri pomeriggio le gieffine stavano provando un balletto con Carmen Russo e il marito, quando a un tratto Helena Prestes ha detto: “Tu mi hai dato coraggio di fare la coreografia”.però ha capito ‘tu mi hai tolto il coraggio, voglio farla io la coreografia’.

