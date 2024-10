De Laurentiis celebra un matrimonio e prende in giro lo sposo: «Non è che mi nascondi una latente juventinità?» (Di domenica 13 ottobre 2024) De Laurentiis oggi è stato l’officiante del matrimonio di una coppia di amici in Lombardia. Si tratta di di Roberta Congiu e Andrea d’Agostino, manager Coca Cola da poco diventata sponsor del Napoli. Il Corriere dello Sport riportato un video di De Laurentiis che prende in giro lo sposo facendo delle battute sulla sua presunta fede calcistica. «Lo sposo è nato nella fantastica città di Napoli e questa forse è l’occasione giusta per confessarci qualcosa? Eh? Non hai nulla di cuoi vergognarti e confessarti davanti a tutti noi? Mi è stato riferito, e pare che ci siano anche materiali fotografici, che all’età di 8 anni alla festa di inaugurazione della vostra nuova casa, alcune persone sostengono di averti visto girovagare per i corridoi con una maglietta a strisce bianconere: Udinese? Non è che mi nascondi una latente juventinità? Nella vita si possono commettere degli errori eh». Ilnapolista.it - De Laurentiis celebra un matrimonio e prende in giro lo sposo: «Non è che mi nascondi una latente juventinità?» Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Deoggi è stato l’officiante deldi una coppia di amici in Lombardia. Si tratta di di Roberta Congiu e Andrea d’Agostino, manager Coca Cola da poco diventata sponsor del Napoli. Il Corriere dello Sport riportato un video di Decheinlofacendo delle battute sulla sua presunta fede calcistica. «Loè nato nella fantastica città di Napoli e questa forse è l’occasione giusta per confessarci qualcosa? Eh? Non hai nulla di cuoi vergognarti e confessarti davanti a tutti noi? Mi è stato riferito, e pare che ci siano anche materiali fotografici, che all’età di 8 anni alla festa di inaugurazione della vostra nuova casa, alcune persone sostengono di averti vistovagare per i corridoi con una maglietta a strisce bianconere: Udinese? Non è che miuna? Nella vita si possono commettere degli errori eh».

