Cina: 7 morti, 4 feriti in un incidente di intossicazione da gas nello Shandong (Di domenica 13 ottobre 2024) Jinan, 13 ott – (Xinhua) – Sette persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite a seguito di un incidente di intossicazione da gas presso una compagnia biotecnologica nella provincia orientale cinese dello Shandong ieri pomeriggio, hanno riferito oggi le autorita’ locali. L’incidente e’ avvenuto intorno alle 13:30 di ieri (ora locale) presso la compagnia biotecnologica Weifang Jinshi, ha dichiarato l’ufficio di gestione delle emergenze della citta’ di Shouguang. Le persone ferite sono attualmente in condizioni stabili, ha aggiunto l’ufficio, specificando che sono in corso indagini per scoprire la causa dell’incidente. (Xin) Agenzia Xinhua Romadailynews.it - Cina: 7 morti, 4 feriti in un incidente di intossicazione da gas nello Shandong Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Jinan, 13 ott – (Xinhua) – Sette persone sono morte e altre quattro sono rimaste ferite a seguito di undida gas presso una compagnia biotecnologica nella provincia orientale cinese delloieri pomeriggio, hanno riferito oggi le autorita’ locali. L’e’ avvenuto intorno alle 13:30 di ieri (ora locale) presso la compagnia biotecnologica Weifang Jinshi, ha dichiarato l’ufficio di gestione delle emergenze della citta’ di Shouguang. Le persone ferite sono attualmente in condizioni stabili, ha aggiunto l’ufficio, specificando che sono in corso indagini per scoprire la causa dell’. (Xin) Agenzia Xinhua

