Auto | Unrae +65% immatricolazioni veicoli industriali settembre

Auto: Unrae, +6,5% immatricolazioni veicoli industriali settembre (Di domenica 13 ottobre 2024) l mercato dei veicoli industriali è tornato in terreno positivo dopo un periodo estivo caratterizzato da una netta flessione. A settembre sono state immatricolate 1.710 unità, in crescita del 6,5% rispetto ai 1.605 veicoli dello stesso mese del 2023. Lo comunica l'Unrae, sulla base dei dati di immatricolazione forniti dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. L'incremento del comparto è formato dal segmento dei mezzi pesanti, che mostra una crescita dell'11,6% con 1.535 unità immatricolate. In controtendenza, i veicoli leggeri fino a 6 t, che hanno subito una flessione del 12,2%, mentre quelli medio-leggeri, tra 6,01 e 15,99 t, hanno registrato un calo ancor più marcato, del 26,5 %. Da inizio anno, sono stati immatricolati complessivamente 22.501 nuovi veicoli, segnando un aumento del 2,2% rispetto ai primi nove mesi del 2023.

