Suora ai domiciliari per aver rubato e venduto preziosi ex voto dalle chiese della diocesi (Di sabato 12 ottobre 2024) Si dice «profondamente addolorato » il vescovo di Ariano Irpino (Avellino), Sergio Melillo , autore nei mesi scorsi della denuncia che ha portato ieri agli arresti domiciliari a San Cesareo, in provincia di Roma, nella residenza della comunità di San Francesco Saverio, suor Bernadette , 45 anni, di nazionalità indonesiana, della Congregazione dello Spirito Santo accusata di furto pluriaggravato Feedpress.me - Suora ai domiciliari per aver rubato e venduto preziosi ex voto dalle chiese della diocesi Leggi tutta la notizia su Feedpress.me (Di sabato 12 ottobre 2024) Si dice «profondamente addolorato » il vescovo di Ariano Irpino (Avellino), Sergio Melillo , autore nei mesi scorsidenuncia che ha portato ieri agli arrestia San Cesareo, in provincia di Roma, nella residenzacomunità di San Francesco Sio, suor Bernadette , 45 anni, di nazionalità indonesiana,Congregazione dello Spirito Santo accusata di furto pluriaggravato

