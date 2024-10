Picchiarono il prof per una nota: condannati a tre anni e tre mesi (Di sabato 12 ottobre 2024) Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari, Susanna De Felice, ha condannato a 3 anni e due mesi di reclusione un 35enne del quartiere San Paolo, parente di un boss del clan Quotidianodipuglia.it - Picchiarono il prof per una nota: condannati a tre anni e tre mesi Leggi tutta la notizia su Quotidianodipuglia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Bari, Susanna De Felice, ha condannato a 3e duedi reclusione un 35enne del quartiere San Paolo, parente di un boss del clan

